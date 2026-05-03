Una designer di New York ha intentato una causa contro Kim Kardashian e il marchio Skims, accusandoli di aver copiato il nome di una sua linea, “Fits Everybody”. La denuncia sostiene che il marchio di Kardashian abbia utilizzato lo stesso nome, appropriandosi di un marchio già esistente. La disputa riguarda il nome del prodotto e le presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. La causa è stata presentata in un tribunale statunitense.

Una linea del marchio Skims di Kim Kardashian si chiama “ Fits Everybody ” e una designer di New York ha citato la superstar e il suo brand in giudizio proprio per questo nome, che le sarebbe stato “rubato”. Nella causa per violazione di marchio, depositata il 31 marzo presso il tribunale federale di New York, Denise Cesare, fondatrice del piccolo brand, afferma che Skims abbia lanciato la collezione “dopo aver ricevuto ripetute e inequivocabili notifiche”. Secondo i documenti legali acquisiti da Page Six, l’accusa è pesante: si tratterebbe di una “decisione calcolata”, presa contando su risorse economiche, marketing e visibilità tali da “schiacciare” una realtà molto più piccola.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nome copiato per schiacciare un piccolo brand”: una designer di New York fa causa a Kim Kardashian e al suo marchio Skims

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