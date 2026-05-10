Mi ha violentata è stato lui Orrore in Italia | 17enne denuncia tutto ai carabinieri

Una ragazza di 17 anni si è presentata ai carabinieri di Mestre per denunciare di essere stata violentata. La vicenda, avvenuta durante una notte, ha portato gli investigatori a raccogliere testimonianze e prove sul caso. La notizia ha suscitato grande attenzione nella zona e viene seguita con attenzione dalle autorità. La ricostruzione dei fatti è al centro delle indagini in corso.

Una notte trascorsa tra paura, choc e una richiesta disperata di aiuto ha fatto emergere a Mestre una vicenda che ora scuote profondamente Venezia e che viene affrontata dagli investigatori con la massima cautela. Una ragazza di 17 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale all’interno della casa in cui viveva insieme al compagno, al loro bambino di appena tre mesi e a un coinquilino, indicato come presunto autore dell’aggressione. Il racconto della giovane ha aperto un’indagine delicatissima, aggravata non solo dalla gravità delle accuse, ma anche dalla minore età della vittima e dal contesto domestico in cui i fatti sarebbero avvenuti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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VA DAI CARABINIERI PER UNA DENUNCIA MA VIENE ARRESTATO ED ESPULSO.

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