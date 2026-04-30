Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Bologna, dove una donna ha chiamato aiuto denunciando di essere stata violentata. Secondo quanto riferito, l'aggressione sarebbe avvenuta mentre la donna si trovava in casa di una famiglia, approfittando dello stato di alterazione in cui si trovava. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per ascoltare la donna, che ha fornito una prima versione di quanto accaduto.

Bologna, 30 aprile 2026 – Sarebbe stata violentata, approfittando dello stato alterato in cui si trovava, dall’ ex cognato e da un amico di lui, che stava ospitando in casa. I poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco stanno indagando nel massimo riserbo per ricostruire quanto accaduto l’altra notte in un appartamento di via San Giorgio, in pieno centro, dove si sarebbero consumati gli abusi su una quarantanovenne. Le pattuglie della polizia sono intervenute nell’abitazione intorno all’una per soccorrere la donna che aveva chiamato il 118 per chiedere aiuto. Malgrado lo stato confusionale in cui versava, la quarantanovenne è riuscita a raccontare quanto era accaduto poco prima in quella casa, di proprietà dell’ex marito, dove vive da qualche anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orrore in centro a Bologna: “Aiuto, mi hanno violentata”

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