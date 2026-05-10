Mi ha viol*** è stato lui Orrore in Italia | 17enne denuncia tutto ai carabinieri

Una ragazza di 17 anni ha denunciato alle autorità di aver subito una violenza durante una notte a Mestre. La denuncia è arrivata dopo un episodio che ha lasciato la giovane sotto shock, portando le forze dell'ordine a intervenire per avviare le indagini. La vicenda sta suscitando molta attenzione nella zona di Venezia, mentre gli investigatori lavorano per ricostruire quanto accaduto.

Una notte trascorsa tra paura, choc e una richiesta disperata di aiuto ha fatto emergere a Mestre una vicenda che ora scuote profondamente Venezia e che viene affrontata dagli investigatori con la massima cautela. Una ragazza di 17 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale all’interno della casa in cui viveva insieme al compagno, al loro bambino di appena tre mesi e a un coinquilino, indicato come presunto autore dell’aggressione. Il racconto della giovane ha aperto un’indagine delicatissima, aggravata non solo dalla gravità delle accuse, ma anche dalla minore età della vittima e dal contesto domestico in cui i fatti sarebbero avvenuti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

Notizie correlate

“Mi ha violentata, è stato lui”. Orrore in Italia: 17enne denuncia tutto ai carabinieriUna notte trascorsa tra paura, choc e una richiesta disperata di aiuto ha fatto emergere a Mestre una vicenda che ora scuote profondamente Venezia e...

Leggi anche: La moglie lo picchia per anni davanti ai figli e lui la denuncia ai carabinieri

Argomenti più discussi: Mosca e il padiglione chiuso alla Biennale di Venezia, il critico Paparoni: La performance esiste lo stesso. Israele mi fa più orrore della Russia ma dico no alle censure; Orrore a Pace del Mela, mamma denuncia: Ha attirato mio figlio in spiaggia e lo ha violentato. Arrestato 47enne; Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: Bella porcata. Mi fa schifo! | Libero Quotidiano.it.