Un uomo di 57 anni si è presentato ai carabinieri per denunciare di aver subito violenze da parte della moglie per diversi anni. La donna, secondo quanto riferito, avrebbe picchiato lui e mostrato comportamenti aggressivi davanti ai figli. L’uomo, visibilmente provato, ha deciso di raccontare la propria esperienza alle forze dell’ordine dopo un lungo periodo di silenzio.

Dopo anni ha deciso di presentarsi in caserma dai carabinieri. Col viso provato dalla sera precedente e una difficile storia da raccontare, il 57enne si è rivolto ai carabinieri denunciando di aver subito per anni violenze da parte della moglie. La vicenda arriva da un comune del Canturino, alle porte della Brianza. Come riporta QuiComo, l’uomo, classe 1969, lavoratore regolarmente impiegato, vive con la moglie – classe 1980, casalinga – e i loro tre figli minorenni. Davanti ai militari il 57enne ha ricostruito una situazione che, secondo il suo racconto, andrebbe avanti da molto tempo. Le violenze sarebbero iniziate poco dopo il matrimonio, celebrato nel 2001, e negli anni si sarebbero ripetuti episodi di aggressioni con calci e pugni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Picchia la compagna davanti ai figli minorenni: i Carabinieri lo arrestano ma lui è già fuori dal carcerePicchiava la compagna davanti ai figli: arrestato 36enne della provincia di Potenza.

Bimbo ucciso dalla madre: Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24/11/2025

Una selezione di notizie su moglie.

Temi più discussi: La moglie lo picchia per anni davanti ai figli e lui la denuncia ai carabinieri; Bacoli, lo stalker all'ex moglie: Voglio solo parlare. Ma in un video la insegue e la picchia ancora, arrestato; Picchia e minaccia di morte la moglie. Afferrata per il collo, salvata dalla zia; Torna ubriaco a casa e picchia la moglie che allatta la loro figlia poi aggredisce i carabinieri: condannato un 35enne.

Picchia e minaccia di morte la moglie. Afferrata per il collo, salvata dalla ziaGubbio: l’uomo, 46 anni, è stato arrestato (ai domiciliari) dai carabinieri. Le violenze anche davanti alla figlioletta ... lanazione.it

Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestatoI militari dell'Arma allertati dai vicini. Per la donna sono state attivate le tutele del Codice rosso, convalidato l'arresto dell'uomo ... rainews.it

https://www.ondatv.tv/cronaca/stecca-di-biliardo-contro-figlio-e-sassate-alla-moglie-incinta-a-giudizio-marito-orco/ ++++++ aveva preso a sassate la moglie durante la gravidanza e colpito il figlio minore con una stecca di biliardo. A giudizio marito e padre padr - facebook.com facebook

Io sono sposato e non tradirò mai mia moglie però ecco se dovessi in una prossima vita risposarmi lo farei con te @malikayane x.com