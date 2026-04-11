Hai una sigaretta? poi gli punta il coltello per rapinarlo e lo ferisce | arrestato un giovane

Un giovane è stato arrestato dopo aver avvicinato un passante chiedendogli una sigaretta. Dopo aver ottenuto il pacchetto, ha estratto un coltello e lo ha ferito, tentando di rapinarlo. L’episodio si è verificato in una zona pubblica e la vittima ha riportato ferite che sono state medicamente curate. La polizia ha fermato l’aggressore poco dopo l’accaduto.

Lo avrebbe avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta prima di estrarre un coltello e palesare le sue reali intenzioni. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi alla Cala un ragazzo di 21 anni (O. M. M. le iniziali), originario del Marocco, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it “Hai una sigaretta?” e poi lo accoltella, 19enne ferito in piazza GaribaldiUn 19enne è stato ferito con una coltellata nella notte nel centro di Napoli; sarebbe stato aggredito dopo essersi rifiutato di dare una sigaretta e... "Hai una sigaretta?”, lui gliela nega e l’altro lo accoltella alla fermata del busBologna, 12 marzo 2026 – Ancora un episodio di criminalità nella zona del Pilastro di Bologna. Temi più discussi: Bengalese accoltellato alla Vucciria: studente americano condannato a 6 anni; Jesolo, sigarette vietate in spiaggia e stabilimenti aperti fino a settembre inoltrato: si punta a rendere fruibile l'arenile tutto l'anno; Sostanze cancerogene causate dalla legna bruciata: la Regione spegnerà stufe e camini. Hai una sigaretta? poi l'aggressione. Invalido derubato e lasciato a terraHai una sigaretta?. Così ha avvicinato un ragazzo con invalidità costretto a utilizzare il deambulatore. Poi, senza scrupoli, lo ha rapinato con violenza lasciandolo a terra. Un fatto accaduto nella ... romatoday.it Hai una sigaretta? e poi lo accoltella, 19enne ferito in piazza GaribaldiUn 19enne è stato ferito con una coltellata nella notte nel centro di Napoli; sarebbe stato aggredito dopo essersi rifiutato di dare una sigaretta e dei ... fanpage.it Emergenza mozziconi di sigaretta sulle spiagge campane "Raccolti in 12 anni 15.453 mozziconi. Una media di 90 “cicche” ogni 100 metri di spiaggia" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #eseiprotagonista #legambiente #sigarette #beachlitter #cic - facebook.com facebook