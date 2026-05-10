Nella notte, una scuola di Mezzocorona è stata presa di mira da vandali, che hanno forzato una porta degli uffici e provocato danni ingenti all'edificio. Questa è già la terza volta che il locale viene preso di mira, ma non sono ancora chiare le modalità con cui i responsabili sono riusciti ad entrare. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i colpevoli e ricostruire quanto accaduto.

? Punti chiave Come hanno fatto i vandali a forzare la porta degli uffici?. Perché i colpevoli hanno puntato proprio quella scuola per la terza volta?. Cosa hanno trovato i vandali dopo aver distrutto la macchinetta del caffè?. Chi sta indagando sulla dinamica dell'irruzione notturna a Mezzocorona?.? In Breve Vandali hanno usato una panca come ariete per forzare la porta della segreteria.. Terzo episodio di vandalismo registrato contro la stessa scuola materna in due anni.. Furto fallito per assenza di contanti e pagamenti tramite chiavetta o app mobile.. Danni ingenti alle aree bambini e migliaia di euro di perdite economiche.. Nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2026, alcuni vandali hanno sventrato una scuola materna di Mezzocorona forzando una finestra laterale per poi colpire gli uffici amministrativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mezzocorona, scuola sventrata dai vandali: colpo inutile e danni ingenti

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