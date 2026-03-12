Colpo notturno in una pizzeria | ladri rubano cassa e birre ingenti i danni

Nella notte, alcuni ladri hanno preso di mira la Pizzeria Sorriso in via Epitaffio, a Eboli. I malviventi hanno rubato la cassa e alcune birre, causando danni significativi alla struttura. L’intervento ha lasciato i residenti e i gestori della pizzeria senza parole, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La rapina si aggiunge ad altri furti avvenuti recentemente nella zona.

Nella mattinata di oggi sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno effettuato i rilievi e raccolto la denuncia del titolare Continuano i furti anche ad Eboli. Nella notte alcuni malviventi hanno preso di mira la Pizzeria Sorriso,molto conosciuta e frequentata in città, situata in via Epitaffio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero agito nelle ore notturne, approfittando della scarsa presenza di persone nella zona. Per introdursi nel locale avrebbero forzato un ingresso secondario posto sul retro dell’edificio, riuscendo così ad accedere all’interno dell’attività. Una volta dentro, il colpo sarebbe stato portato a termine in pochi minuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

