Metti un sabato sera a Palazzo dei Diamanti | apertura straordinaria della mostra e musica
Sabato sera, il Palazzo dei Diamanti apre le sue porte in modo straordinario per una notte dedicata a Andy Warhol. L’evento si svolge in concomitanza con la chiusura della mostra dedicata all’artista, che fa parte del progetto didattico ‘Eco: identità riflesse’. Durante la serata, i visitatori possono accedere alla mostra e ascoltare musica dal vivo, creando un’occasione speciale per esplorare l’esposizione in un’atmosfera diversa dal solito.
Sabato 16, Palazzo dei Diamanti si trasforma per una notte speciale dedicata ad Andy Warhol. In occasione dell’evento conclusivo del progetto didattico ‘Eco: identità riflesse’, la mostra ‘Andy Warhol. Ladies and Gentlemen’ rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Sabato apertura straordinaria della Collezione Caffè Cagliari a ModenaCaffè Cagliari apre al pubblico le porte della propria collezione di antiche macchine da caffè Sabato 14 marzo 2026 dalle 09:30 Caffè Cagliari aprirà...
8 marzo, al Senato apertura straordinaria della mostra "Il volto delle donne"In occasione della Festa della Donna, Palazzo Madama ha effettuato un’apertura straordinaria al pubblico della mostra “Il volto delle Donne” presente...