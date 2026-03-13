Sabato apertura straordinaria della Collezione Caffè Cagliari a Modena

Sabato 14 marzo 2026, Caffè Cagliari organizza un’apertura straordinaria della propria collezione a Modena. L’evento inizia alle 09:30 e permette al pubblico di visitare le antiche macchine da caffè raccolte nel tempo. L’iniziativa è rivolta a chi desidera scoprire la storia e l’evoluzione di questi oggetti. La visita sarà aperta a tutti gli interessati senza prenotazione.

Caffè Cagliari apre al pubblico le porte della propria collezione di antiche macchine da caffè Sabato 14 marzo 2026 dalle 09:30 Caffè Cagliari aprirà le porte della propria collezione a tutti gli appassionati e curiosi che vogliono conoscere la straordinaria storia delle macchine da caffè. Frutto della passione che da sempre anima la famiglia Cagliari per l’espresso italiano, la Collezione Caffè Cagliari rappresenta oggi una delle più grandi e complete raccolte al mondo di antiche e preziose macchine da caffè, sia professionali da bar che per uso domestico. L’ingresso alla Collezione è gratuito e non è richiesta la prenotazione: sono previste visite guidate ogni 30 minuti dalle 9:30 alle 12:00 (partenza dell’ultimo tour guidato). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

