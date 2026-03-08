8 marzo al Senato apertura straordinaria della mostra Il volto delle donne

In occasione dell’8 marzo, il Senato ha aperto al pubblico in via straordinaria la mostra “Il volto delle Donne”, allestita nella Sala Maccari di Palazzo Madama. La visita, organizzata per celebrare la Festa della Donna, ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto ammirare le opere esposte durante questa giornata speciale.

In occasione della Festa della Donna, Palazzo Madama ha effettuato un'apertura straordinaria al pubblico della mostra "Il volto delle Donne" presente in Sala Maccari. L'evento fa parte delle celebrazioni del Senato per l'8 marzo.