Metsola a Ventotene | ‘Serve un legame più stretto con l’Europa
Sul'isola di Ventotene, il presidente del Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rafforzare i legami tra l’Europa e le sue istituzioni. La discussione si concentrerà sulla libertà di stampa e sul ruolo dei giornalisti nel mantenere la trasparenza e la verità nell’informazione. Sono stati annunciati i nomi dei giornalisti che parteciperanno al dibattito, che affronteranno anche le sfide legate alla tutela dell’indipendenza giornalistica.
? Punti chiave Come può la libertà di stampa garantire la tenuta delle istituzioni?. Chi sono i giornalisti che affronteranno il dibattito sulla verità informativa?. Perché il dialogo tra Sommella e Cipollone influenzerà l'economia europea?. Quali sfide concrete devono affrontare i giovani per plasmare la democrazia?.? In Breve Tavola rotonda con Ferruccio de Bortoli, Daniela Preziosi e Mario Sechi sulla libertà d'informazione.. Dialogo tra Roberto Sommella e Piero Cipollone su questioni monetarie e istituzionali della BCE.. Trenta giovani della Spring School partecipano al festival inaugurato nel borgo di Ventotene.. Riferimento storico alla Dichiarazione Schuman del 1950 per l'origine della comunità europea.🔗 Leggi su Ameve.eu
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