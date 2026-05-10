Metsola a Ventotene | ‘Serve un legame più stretto con l’Europa

Sul'isola di Ventotene, il presidente del Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rafforzare i legami tra l’Europa e le sue istituzioni. La discussione si concentrerà sulla libertà di stampa e sul ruolo dei giornalisti nel mantenere la trasparenza e la verità nell’informazione. Sono stati annunciati i nomi dei giornalisti che parteciperanno al dibattito, che affronteranno anche le sfide legate alla tutela dell’indipendenza giornalistica.

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? Punti chiave Come può la libertà di stampa garantire la tenuta delle istituzioni?. Chi sono i giornalisti che affronteranno il dibattito sulla verità informativa?. Perché il dialogo tra Sommella e Cipollone influenzerà l'economia europea?. Quali sfide concrete devono affrontare i giovani per plasmare la democrazia?.? In Breve Tavola rotonda con Ferruccio de Bortoli, Daniela Preziosi e Mario Sechi sulla libertà d'informazione.. Dialogo tra Roberto Sommella e Piero Cipollone su questioni monetarie e istituzionali della BCE.. Trenta giovani della Spring School partecipano al festival inaugurato nel borgo di Ventotene.. Riferimento storico alla Dichiarazione Schuman del 1950 per l'origine della comunità europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metsola a Ventotene: ‘Serve un legame più stretto con l’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roberta Metsola al Ventotene Europa Festival: “Abbiamo bisogno più che mai dell'UE”Nel pomeriggio prenderà il via la prima tavola rotonda della due giorni di incontri dedicata al tema della libertà di stampa e alle sfide che il... Ue, Metsola: "Serve vera indipedenza per trattare con più fiducia anche con gli Usa"Roberta Metsola fa il punto della situazione sui rapporti tra Unione euopea e Stati Uniti in occasione della festa dell’Europa organizzata a Roma, in...