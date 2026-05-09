Roberta Metsola al Ventotene Europa Festival | Abbiamo bisogno più che mai dell' UE

Al Ventotene Europe Festival, Roberta Metsola ha affermato che l’Unione Europea è più necessaria che mai. Nel pomeriggio si svolgerà la prima tavola rotonda della due giorni dedicata alla libertà di stampa e alle difficoltà del giornalismo in un ambiente sempre più complesso. L’evento riunisce esperti e rappresentanti istituzionali per discutere di questi temi, con incontri previsti nel corso della manifestazione.

Nel pomeriggio prenderà il via la prima tavola rotonda della due giorni di incontri dedicata al tema della libertà di stampa e alle sfide che il giornalismo si trova ad affrontare in un contesto sempre più complesso, il Ventotene Europe Festival. A moderare il dibattito sarà Stefano Polli.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Metsola “In questo momento abbiamo bisogno più che mai dell’Europa”

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