meteo le previsioni in campania per domenica 8 marzo 2026

Per domenica 8 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano un aumento delle nuvole, soprattutto nella provincia di Avellino, dove nel pomeriggio sono previste piogge deboli. Il resto della regione si manterrà in prevalenza coperto, con condizioni di cielo variabile e poca stabilità atmosferica. La giornata sarà caratterizzata da un clima umido e da possibili temporali isolati.

Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2127m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2068m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

