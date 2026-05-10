Meteo grandine e temporali a inizio settimana | ecco le aree colpite

All'inizio della settimana, alcune zone d'Italia si sono trovate sotto un'onda di maltempo con piogge intense, temporali e grandinate. Secondo il bollettino di 3bMeteo, queste condizioni meteorologiche riguardano specifiche aree del paese, con previsioni di alterne condizioni atmosferiche nelle prossime ore. La situazione si presenta variabile, con temporali che hanno interessato alcune regioni e altre che si sono mantenute più tranquille.

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Un inizio di settimana all'insegna della pioggia e dei temporali, almeno in alcune regioni d'Italia. Questo è quanto prevede con pochi margini d'errore il bollettino meteorologico degli esperti di 3bMeteo. La causa è legata alla persistente presenza dell'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico, una configurazione che continua a favorire la discesa di correnti fredde di origine artica verso l'Europa centro-occidentale, con effetti diretti anche sul nostro Paese. La nuova settimana, spiegano gli esperti, si aprirà dunque con condizioni atmosferiche instabili e temperature inferiori alle medie del periodo, soprattutto al Nord. Una perturbazione rapida ma intensa attraverserà infatti diverse regioni settentrionali, portando con sé rovesci e temporali anche di forte intensità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, grandine e temporali a inizio settimana: ecco le aree colpite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Your Weekend Plans Just Changed Notizie correlate Temporali forti e vento di burrasca, l’allerta meteo scuote l’Emilia Romagna: ecco le zone colpiteBologna, 5 maggio 2026 – Continua il maltempo in Emilia Romagna causato dalla perturbazione atlantica che arriva dall’Europa Occidentale. Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpitePer la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su... Argomenti più discussi: Ribaltone meteo tra caldo africano, grandine e i super temporali: le previsioni; In Emilia-Romagna, dopo il sole arrivano piogge e temporali; Meteo: forti temporali e grandine su parte d’Italia, le previsioni per le prossime ore; Temporali forti su Como, rischio squall line: cos’è il fenomeno che porta nubifragi, grandine e vento forte.