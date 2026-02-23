Meteo il sole torna a dominare su Palermo | una settimana con rischio di pioggia pari a zero

Il sole torna a splendere su Palermo a causa di un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, che ha spazzato via le perturbazioni delle settimane scorse. La presenza di un anticiclone stabile ha portato giornate soleggiate e temperature in aumento. Questa situazione riduce drasticamente il rischio di pioggia, offrendo un clima più favorevole alle attività all’aperto. Le previsioni indicano che questa stabilità durerà per diversi giorni, portando un’aria di primavera in città.

In arrivo l'alta pressione subtropicale che porterà condizioni di stabilità, dopo le settimane caratterizzate dalle perturbazioni. Le temperature si alzeranno ma non si andrà oltre i 18 gradi Sole, sole, sole. Dopo settimane di perturbazioni che hanno portato raffiche di vento e piogge abbondanti, su Palermo si inizia a intravedere la primavera, anche se la colonnina di mercurio pur alzandosi non arriverà ad attestarsi sui livelli della stagione che arriverà fra un mese. L'arrivo dell'alta pressione subtropicale sull'Italia meridionale, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, inaugura un periodo di tempo stabile e con condizioni prevalentemente soleggiate sull'Isola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Meteo, su Napoli e Campania un martedì di Carnevale col sole: poi torna la pioggiaIl sole ha illuminato Napoli e la Campania durante il martedì di Carnevale, dopo giorni di pioggia che avevano rovinato le feste all’aperto.

Meteo Italia: ancora pioggia domani, poi torna il sole con l’anticiclone delle AzzorreLe piogge intense di questi giorni hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone del Paese.

METEO-ALLERTA ROSSA: SUPER CICLONE MEDITERRANEO CON VENTI DA URAGANO E NUBIFRAGI ILTRE I 300 MM !

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meteo weekend - Torna il sole sulle Alpi ma con forte pericolo valanghe; Meteo in Liguria, riecco la pioggia: poi torna il sole. Le previsioni; Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per vento; In arrivo una nuova perturbazione, ma nel weekend torna il sole splendente.

Addio pioggia, torna il sole con temperature fino a 17 gradi. Ecco quanto durerà il bel tempoDa oggi, 20 febbraio, torna il sereno. Finalmente la svolta dopo un mese da incubo. Ora cambia tutto con l’Anticiclone delle Azzorre. Le previsioni meteo. Occhio alle gelate mattutine ... lanazione.it

In arrivo il sole con l'anticiclone delle Azzorre, da quando e dove: il meteoAncora pioggia domani e venerdì sull'Italia, ma poi torna finalmente il sole con l'anticiclone delle Azzorre. Dopo un mese e mezzo di piogge eccezionali, è in arrivo finalmente una tregua quasi ... adnkronos.com

Dal sole in Italia alle tempeste di neve in Romania: il nostro TG Meteo di domenica 22 febbraio Per i dettagli su ogni città, scarica l'app Meteo.it - facebook.com facebook

Finalmente sole e caldo, ecco quanto dura: le previsioni meteo x.com