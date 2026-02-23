Meteo Napoli tra sole e nubi sparse | le previsioni per l’inizio della settimana
Il cielo di Napoli si presenta oggi con nuvole sparse, causate da un fronte di aria fresca che si sposta sul territorio. La mattina si apre con temperature intorno ai 9°C, mentre nel pomeriggio si raggiungono i 15°C. Le condizioni atmosferiche variano nel corso della giornata, con il sole che fa capolino tra le nuvole. L’umidità dell’aria mantiene un’atmosfera fresca, mentre le nubi si alternano al cielo sereno. La giornata prosegue senza precipitazioni significative.
Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 9°C e massima di 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, con una temperatura di 12°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo coperto, con una temperatura di 12°C. 🔗 Leggi su 2anews.it
Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni per l’inizio della settimanaQuesta mattina a Napoli il cielo è coperto da nuvole sparse.
Meteo Napoli, oggi freddo e nubi sparse: le previsioni per l’inizio della settimanaIl meteo di Napoli per oggi prevede condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che oscillano tra i 2°C e i 9°C.
Tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana
