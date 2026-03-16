Tra il 17 e il 18 marzo, un vortice balcanico attraverserà l’Italia portando piogge intense al Sud e temperature più basse. Le previsioni indicano neve fino a 700 metri di quota e condizioni meteorologiche instabili, con la prima ondata di maltempo della stagione. La situazione interesserà diverse regioni, creando disagi e cambiamenti nelle attività quotidiane.

Il meteo della settimana non è clemente con l’Italia, e in particolare con le regioni del Sud. A causa di un vortice di origine balcanica, nei prossimi giorni è atteso un generale peggioramento. Tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo le previsioni meteo delineano un quadro di instabilità sulla Penisola. Meteo della settimana, instabilità al Sud nei prossimi giorni Il vortice balcanico provoca un abbassamento delle temperature Meteo, Italia divisa in due durante la settimana Meteo della settimana, instabilità al Sud nei prossimi giorni Il transito del cosiddetto “vortice libico” ha già messo alla prova le regioni dell’estremo Sud nella giornata di lunedì 16 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meteo, vortice balcanico tra 17 e 18 marzo con piogge intense al Sud più freddo e neve fino a 700 metri

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