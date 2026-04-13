Addio La Niña | arriva El Niño allerta meteo per il Mediterraneo

Il riscaldamento anomalo delle acque nel Pacifico equatoriale orientale ha portato alla conclusione della fase La Niña e all'inizio di El Niño, un fenomeno che interesserà il clima globale nei prossimi due anni. L’evento meteo ha scatenato un’allerta per il Mediterraneo, con possibili ripercussioni sulle condizioni atmosferiche nella regione. La transizione tra i due cicli climatici è stata confermata da dati ufficiali e monitoraggi scientifici.

Il riscaldamento anomalo delle acque nel Pacifico equatoriale orientale ha ufficialmente segnato la fine della fase La Niña, dando il via a un nuovo ciclo di El Niño che influenzerà il clima globale nei prossimi 12-24 mesi. Questo fenomeno naturale, caratterizzato dall’indebolimento degli alisei che solitamente spingono le masse d’acqua calda verso l’Indonesia e l’Oceania, sta provocando un accumulo termico proprio lungo la fascia tra le coste del Sud America e il Pacifico centrale, con proiezioni che indicano temperature estive potenzialmente critiche per l’emisfero settentrionale e il Mediterraneo. Dinamiche oceaniche e l’impatto sulle configurazioni atmosferiche globali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio La Niña: arriva El Niño, allerta meteo per il Mediterraneo Allerta meteo in crescita: fenomeni estremi minacciano il bacino mediterraneo con impatti immediati sull’ItaliaUn’ondata di eventi meteorologici estremi si sta intensificando nel bacino mediterraneo, mettendo in allarme le regioni costiere dell’Italia e del... Meteo, arriva la proroga dell’allerta: il livello da arancione a gialloTempo di lettura: 2 minuti La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio.