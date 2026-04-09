Nei prossimi mesi, le autorità potrebbero adottare misure come il limite di velocità e le targhe alterne per ridurre il traffico e contenere l’uso di carburante. Se la crisi energetica dovesse continuare, l’Unione Europea ha già annunciato possibili interventi per limitare gli effetti del mancato approvvigionamento di greggio, senza però specificare dettagli o tempistiche. Queste decisioni saranno prese in base all’andamento della situazione nei prossimi mesi.

Se la crisi dovesse proseguire, l’Ue ha già diffuso quelli che potrebbero essere gli interventi per mitigare la crisi derivante dal mancato arrivo del greggio. Una sorta di decalogo, ben noto a chi ha già vissuto periodi di Austerity nel 1973 e nel 1979. Le raccomandazioni prevedono la riduzione del limite di velocità, abbassare le temperature del riscaldamento all’interno delle abitazioni e il ritorno, appunto, alla messa in vigore delle targhe alterne, così come la promozione delle domeniche a piedi. Augurandoci di non dover tornare a vecchie restrizioni, l’UE ipotizza anche il ricorso al telelavoro e per le scuole potrebbe di nuovo scattare la Dad, triste esperienza che ha contraddistinto il periodo Covid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Limite di velocità e targhe alterne. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi

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