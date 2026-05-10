Meta stringe le maglie per i minorenni | arriva l’IA che scansiona foto e video

Meta ha annunciato un nuovo sistema di controllo per i contenuti di foto e video condivisi dagli utenti minorenni sulla piattaforma. La novità include strumenti basati su intelligenza artificiale che analizzano i contenuti, insieme a notifiche destinate ai genitori per monitorare l’attività dei figli. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la protezione dei giovani utenti e rispettare le norme sull’età minima di accesso ai servizi.

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