Meta stringe le maglie per i minorenni | arriva l’IA che scansiona foto e video
Meta ha annunciato un nuovo sistema di controllo per i contenuti di foto e video condivisi dagli utenti minorenni sulla piattaforma. La novità include strumenti basati su intelligenza artificiale che analizzano i contenuti, insieme a notifiche destinate ai genitori per monitorare l’attività dei figli. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la protezione dei giovani utenti e rispettare le norme sull’età minima di accesso ai servizi.
La piattaforma alza il muro sull’età anagrafica. Meta ha annunciato un pacchetto di aggiornamenti pensato per proteggere gli utenti più giovani, con strumenti che combinano analisi predittiva, intelligenza artificiale e notifiche mirate ai genitori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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