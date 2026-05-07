Questura scaligera stringe le maglie sui controlli ritirate 279 armi
La Questura di Verona ha ritirato 279 armi durante controlli mirati sul territorio provinciale. Le operazioni sono finalizzate a verificare la conformità delle armi detenute alle normative vigenti e a garantire la sicurezza pubblica. Le verifiche si sono concentrate sull’idoneità psicofisica dei detentori e sul rispetto delle procedure di legge. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata resa nota.
La Questura di Verona sta conducendo una rigorosa attività di monitoraggio sulla detenzione di armi in tutto il territorio provinciale per garantire la pubblica sicurezza attraverso la costante verifica dell'idoneità psicofisica dei possessori. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa.🔗 Leggi su Veronasera.it
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