Questura scaligera stringe le maglie sui controlli ritirate 279 armi

La Questura di Verona ha ritirato 279 armi durante controlli mirati sul territorio provinciale. Le operazioni sono finalizzate a verificare la conformità delle armi detenute alle normative vigenti e a garantire la sicurezza pubblica. Le verifiche si sono concentrate sull’idoneità psicofisica dei detentori e sul rispetto delle procedure di legge. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata resa nota.