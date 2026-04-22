Messo in sicurezza un albero pericolante alla Conigliera | strada chiusa al traffico

Nella giornata di oggi, vigili del fuoco, polizia municipale e ufficio comunale Ville e Giardini sono intervenuti alla Conigliera per mettere in sicurezza un albero pericolante situato in via Umberto Maddalena. La presenza di quest’ultimo aveva causato la chiusura al traffico della strada per permettere i lavori di messa in sicurezza. L’intervento si è concluso con la rimozione dell’albero pericolante dalla carreggiata.

Vigili del fuoco, polizia municipale e ufficio comunale Ville e Giardini in azione alla Conigliera, per la messa in sicurezza di un albero pericolante che rischiava di cadere al centro della carreggiata, in via Umberto Maddalena. L'intervento congiunto, ha visto all'opera i pompieri che hanno.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Via Umberto Maddalena, messo in sicurezza un albero pericolante: strada chiusa al trafficoVigili del fuoco, polizia municipale e ufficio comunale Ville e Giardini in azione in via Umberto Maddalena per la messa in sicurezza di un albero... Messa in sicurezza della Provinciale, strada chiusa a fasce orarie e traffico limitatoNella giornata di mercoledì 18 febbraio 2026 la Strada provinciale 18, diramazione per Ranzo, sarà interessata da importanti lavori di messa in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frosinone, San Gerardo, messo in sicurezza un muro di contenimento; Bus fuori carreggiata a Vicchio: studenti in gita messi in sicurezza dai vigili del fuoco; Per un lavoro fisso ho messo da parte sogni e passione. Ma ho ripreso a suonare e sono felice; Pesticidi, messo a punto un detergente naturale che rimuove fino al 96% dei residui e prolunga la conservazione. Perugia, il PalaPellini messo in sicurezza: un anno di lavoriPERUGIA - Il cantiere della nuova palestra di Balanzano è quasi ultimato e il nuovo polo sportivo, per il primo anno di vita, potrebbe ... msn.com Riaperta via Lungomonte Messo in sicurezza l’edificio pericolanteE’ la sindaca Ilaria Parrella a dare la notizia della riapertura al traffico di via Lungomonte a Montecalvoli, chiusa da oltre due mesi all’intersezione con via Primo Maggio a causa del crollo di un ... lanazione.it Il ciclone Harry ha messo in ginocchio molti balneari in Sicilia. Pronti a ripartire con autorizzazioni, decreti e misure straordinarie in vista della stagione estiva. x.com Un tentativo già messo in atto da tanti Paesi, dalla Siria alla Polonia - facebook.com facebook