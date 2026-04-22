Via Umberto Maddalena messo in sicurezza un albero pericolante | strada chiusa al traffico

In via Umberto Maddalena, è stata chiusa al traffico una porzione della strada a causa di un albero pericolante. Le autorità locali, tra cui vigili del fuoco, polizia municipale e ufficio comunale Ville e Giardini, sono intervenute per mettere in sicurezza l’albero che rischiava di cadere al centro della carreggiata. La strada rimarrà chiusa fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.

Vigili del fuoco, polizia municipale e ufficio comunale Ville e Giardini in azione in via Umberto Maddalena per la messa in sicurezza di un albero pericolante che rischiava di cadere al centro della carreggiata.L'intervento congiunto, ha visto all'opera i pompieri che hanno provveduto a tagliare.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Messa in sicurezza della Provinciale, strada chiusa a fasce orarie e traffico limitatoNella giornata di mercoledì 18 febbraio 2026 la Strada provinciale 18, diramazione per Ranzo, sarà interessata da importanti lavori di messa in... Albero caduto ai Fori Imperiali, l?assessore Alfonsi: «Strada chiusa per 7 giorni. E via al censimento mirato»«Ora chiuderemo i Fori Imperiali per 7 giorni per consentire di effettuare le prove di trazione su tutti gli alberi della strada». Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il Superenalotto fa felice la Sicilia: a Palermo un 5 da oltre 42 mila euro. Via Maddalena a Guidonia: La più amata dagli italianiSi è letteralmente liberato della vecchia cucina. Pensili, scaffali e vecchi mobili probabilmente sostituiti da nuovi che invece di essere gettati nell'isola ecologica del Comune della città dell'Aria ... romatoday.it Napoli, viale Umberto Maddalena, la gigantografia di Liborio Romano presa d'assalto: «Via i camorristi dalla storia»Da alcuni mesi a viale Umberto Maddalena, nei pressi dell'aeroporto di Napoli, è comparsa una gigantografia di Liborio Romano, uno dei personaggi più controversi della storia dell'Italia post-unitaria ... ilmattino.it