Messina 40 domande ai candidati | tra sogni e Ponte senza giri di parole
A Messina, i candidati sono stati sottoposti a 40 domande che spaziano tra ricordi personali e questioni sul Ponte. Durante l’interrogatorio, sono stati affrontati anche alcuni quesiti complessi e diretti riguardo alla struttura. Le risposte hanno rivelato aspetti inediti e dettagli sulla loro esperienza e percezione delle sfide legate al progetto. L’incontro si è svolto senza giri di parole, con un focus su temi sia tecnici che personali.
? Punti chiave Quali segreti personali sono emersi dai loro ricordi più intimi?. Come hanno affrontato i quesiti più cattivi sul Ponte?. Chi dei candidati ha evitato il politichese durante l'interrogatorio?. Perché queste risposte cambieranno il rapporto tra cittadini e Palazzo Zanca?.? In Breve Cinque candidati sindaco affrontano oltre 40 quesiti su temi personali e tecnici.. Interrogatorio mira a testare gestione emergenze e opere pubbliche a Messina.. Confronto diretto su Ponte e questioni di Palazzo Zanca per i cittadini.. Oltre 40 interrogativi hanno messo alla prova i cinque candidati sindaco di Messina, costringendoli a confrontarsi con una serie di domande pensate per scardinare il linguaggio istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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