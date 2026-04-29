Messina interrogatorio shock ai candidati | il Ponte mette alla prova

A Messina, durante un interrogatorio, cinque candidati sindaco sono stati sottoposti a più di 40 domande dirette dall'attuale sindaco. L'incontro si è svolto in un clima di tensione e ha coinvolto vari aspetti legati al progetto del Ponte, che rappresenta un tema centrale nelle discussioni politiche locali. L'interrogatorio ha avuto luogo in un contesto pubblico e ha attirato l'attenzione dei presenti.

? Cosa sapere Federico Basile sottopone i cinque candidati sindaco di Messina a oltre 40 domande dirette.. Il dibattito sul Ponte di Messina emerge come tema centrale per la sfida elettorale.. Federico Basile mette sotto pressione i candidati sindaco messinesi con un interrogatorio serrato che punta dritto al cuore del dibattito locale, toccando il nodo cruciale del Ponte. Durante il primo episodio di Parli chiaro, la sfida si è spostata dal piano dei discorsi preparati a quello della verità immediata, costringendo i contendenti per Palazzo Zanca a confrontarsi con oltre 40 quesiti che spaziano dai ricordi più personali alle sfide della campagna elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, interrogatorio shock ai candidati: il Ponte mette alla prova Notizie correlate Tra baffi d’esperienza e facce nove: la Lega mette in fila i candidati e prova a rifà paceDopo Menchetti, AVS… ora Scelgo Arezzo: “oh ragazzi, si prova a falla funzionà davvero” Oh che ti combina Aprile! Prima sole da spiaggia, poi gelo da... Golfo, rassicurazioni ai mercati mentre la guerra mette alla prova la resilienzaAlla Future Investment Initiative, conferenza di investimento organizzata a Miami su impulso saudita, il messaggio ufficiale rivolto alla comunità...