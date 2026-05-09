Durante un evento organizzato dall'azienda di abbigliamento sportivo, il calciatore argentino ha espresso un giudizio positivo su un giovane talento del club catalano, affermando che si trova davanti agli altri come erede nel calcio. Ha sottolineato come il ragazzo abbia già mostrato qualità notevoli, lasciando intendere che rappresenta una promessa del futuro. L’intervento ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Messi esalta Lamine Yamal e lo definisce il miglior giovane talento del calcio mondiale. Durante un evento Adidas, il fuoriclasse argentino ha spiegato di non avere dubbi sul futuro del giocatore del Barcellona, sottolineando quanto abbia già dimostrato nonostante la giovane età.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi non ha dubbi: "Il mio erede? Lamine Yamal è davanti agli altri"

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Messi Likes Lamine Yamal More Then His Son

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