Lamine Yamal, giovane calciatore del Barcellona, ha recentemente vinto il premio Laureus come Giovane Sportivo dell’Anno. La cerimonia si è svolta in occasione di una grande manifestazione internazionale dedicata allo sport. Yamal, 16 anni, ha ricevuto il riconoscimento per le sue prestazioni nella stagione appena trascorsa. Dopo il premio, ha espresso il desiderio di raggiungere i livelli di alcuni dei più grandi calciatori della storia.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, ha recentemente ricevuto il prestigioso premio Laureus come Giovane Sportivo dell’Anno, un riconoscimento che celebra le sue straordinarie abilità sul campo di calcio. Ma non solo il suo talento, anche le sue parole hanno catturato l’attenzione: Yamal ha descritto Lionel Messi come il “più grande di tutti i tempi”. Il premio Laureus è un’importante celebrazione dell’eccellenza sportiva e sottolinea i giovani atleti che si fanno strada con determinazione e talento. Lamine Yamal, a soli 16 anni, sta già tracciando un percorso straordinario nel mondo del calcio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lamine Yamal sogna di eguagliare Messi dopo la vittoria ai Laureus.

Lamine Yamal Has The Messi Curse

Notizie correlate

La polizia a casa di Lamine Yamal dopo una denuncia di violenza sessuale: indagato il fratello di Ansu FatiI Mossos d’Esquadra a casa di Lamine Yamal dopo una denuncia di violenza sessuale: indagato il fratello di Ansu Fati.

Juventus, sfumano 32 milioni: la colpa è anche di Lamine YamalIl fuoriclasse del Barcellona complica una trattativa di mercato della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima estate Il Barcellona e Lamine Yamal...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Simeone, stoccata a Yamal: Avrei dovuto temere un adolescente? Per un decennio ho visto Ronaldo segnare triplette...; Yamal si esalta nel ruolo di leader per la rimonta del Barcellona in Champions League; L'Italia non lo chiama ma Yamal gli sbatte contro: il boom di Ruggeri, idolo dell'Atletico e dei bar a Madrid; Lamine Yamal o Lionel Messi: chi è stato più prolifico nelle prime 150 partite con il Barcellona?.

Lamine Yamal sogna di eguagliare Messi dopo la vittoria ai Laureus.Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, ha recentemente ricevuto il prestigioso premio Laureus come Giovane Sportivo dell’Anno, un riconoscimento che celebra le sue straordinarie abilità sul ... napolipiu.com

Ennesimo record per Lamine Yamal: il baby fenomeno spagnolo sarà il più giovane di sempre a esordire agli EuropeiRoma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Per ridurre le liste d'attesa in sanità, oltre a monitorare, potenziare l'offerta, indicare le buone pratiche e le linee guida, migliorare l'appropritezza pr ... ilfattoquotidiano.it

A cewar Sofascore, waannan sune an wasa mafi koari a gasar Copa del Rey ta wannan kakar.! Lamine Yamal shine an wasa mafi kason oari a cikin jadawalin! • Fagen Wasanni facebook

Neymar Jr hits same pose as Lamine Yamal sitting on the ball while waiting for the game to resume. x.com