Mertens abbatte Paolini a Roma | rimonta tre match point e vola al 3° turno
Nella partita disputata a Roma, Mertens ha conquistato la qualificazione al terzo turno dopo aver rimontato da una situazione difficile. La giocatrice belga ha recuperato da tre match point contro Paolini, grazie a una serie di scambi intensi e a un miglioramento nel ritmo di gioco. Un cambio tattico durante il match ha permesso a Mertens di invertire l’inerzia e di ottenere la vittoria.
? Domande chiave Come ha fatto Mertens a trasformare tre match point in vittoria?. Quale cambio tattico ha permesso alla belga di superare Paolini?. Perché la giocatrice rifiuta l'uso dell'intelligenza artificiale per studiare le avversarie?. In che modo l'esperienza nel doppio aiuta Mertens nel singolare?.? In Breve Mertens ha battuto la numero 22 del ranking mondiale dopo oltre due ore e quaranta minuti.. La belga ha vinto il tie-break nel secondo set dopo aver annullato tre match point.. L'approccio aggressivo nasce dalla recente sconfitta contro Karolina Pliskova avvenuta nel torneo di Madrid.. Mertens ha precedentemente superato Jessica Pegula nel Foro Italico durante l'edizione 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu
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