Mertens abbatte Paolini a Roma | rimonta tre match point e vola al 3° turno

Nella partita disputata a Roma, Mertens ha conquistato la qualificazione al terzo turno dopo aver rimontato da una situazione difficile. La giocatrice belga ha recuperato da tre match point contro Paolini, grazie a una serie di scambi intensi e a un miglioramento nel ritmo di gioco. Un cambio tattico durante il match ha permesso a Mertens di invertire l’inerzia e di ottenere la vittoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui