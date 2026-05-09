Paolini eliminata agli Internazionali d' Italia | Mertens rimonta dopo 3 match point

Da agi.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia. La giocatrice italiana ha perso contro la belga Elise Mertens, che ha vinto con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-3 in due ore e 41 minuti di partita. La partita è stata caratterizzata da un lungo set decisivo e da una rimonta di Mertens dopo aver perso il primo set.

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AGI - La regina del Foro Italico ha abdicato: Jasmine Paolini e' stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia dalla belga Elise Mertens per 4-6, 7-6(5), 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. La 30enne toscana ha sbagliato tre match point sul 6-5 nel secondo set prima di arrendersi al tie-break. Paolini e' destinata anche a uscire dalla Top 10 dopo questa sconfitta. .🔗 Leggi su Agi.it

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