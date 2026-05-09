Jasmine Paolini è uscita al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, sconfitta dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-3. La toscana ha avuto tre match point nel secondo set, ma non è riuscita a chiudere. Mertens ha recuperato e vinto il set al tiebreak, poi ha conquistato il terzo parziale. Agli ottavi affronterà una tra la svizzera Viktorija Golubic e la russa Mirra Andreeva.

Jasmine Paolini finisce al terzo turno il proprio cammino agli Internazionali d’Italia 2026. La toscana perde, dopo aver mancato tre match point nel secondo set, per 4-6 7-6(5) 6-3 contro la belga Elise Mertens, che agli ottavi avrà una tra la svizzera Viktorija Golubic e la russa Mirra Andreeva. Con questo risultato, per Paolini c’è la prima uscita dalla top ten del ranking WTA da quasi due anni a questa parte, dal momento che di posizioni ne perderà almeno cinque. Com’era prevedibile, fin dai primi game la lotta c’è ed è evidente, con i tre turni di battuta iniziali che finiscono tutti a 30 per chi la ha. Poi Mertens tiene a 15 per il 2-2 e, sulla scia, si procura il break di vantaggio risalendo dal 30-0 soprattutto per errori di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini è fuori dagli Internazionali d’Italia. Mertens rimonta, annulla tre match point e va agli ottavi

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