L'estate 2026 si preannuncia come un'epoca in cui il tema dell'acqua e degli ambienti marini dominano l'estetica generale. La tendenza Mermaid core, che fino a ora si era diffusa tra le micro-tendenze sui social, sta diventando sempre più presente e si prevede che influenzerà vari settori, dalla moda al beauty. Pinterest e TikTok sono i principali canali attraverso cui questa estetica si sta diffondendo e consolidando.

Ogni estate ha la sua estetica dominante. Quella che invade Pinterest prima ancora di arrivare nei negozi, che trasforma TikTok in un loop visivo infinito e che, nel giro di poche settimane, finisce per influenzare tutto: beauty, moda, musica, perfino il modo in cui le persone vogliono sentirsi. Ed è tornato il mermaid core. Il mermaid core è tornato e non andrà più via (lo dicono anche Chanel e Zara Laon). L’estate 2026 sembra aver già scelto la sua narrativa. Ed è molto chiaro: stiamo entrando ufficialmente nella mermaid era, col mermaid core. Non quella caricaturale fatta di costumi glitterati da festival o conchiglie incollate a caso sulle borse.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mermaid core non è più una micro-tendenza: l’estate 2026 sarà completamente sott’acqua

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