Durante la presentazione della collezione Cruise 2027, Chanel ha scelto di creare un’atmosfera immersiva, puntando su un tema che richiama il mondo delle sirene. La sfilata ha portato in passerella capi e dettagli ispirati a un’idea di beauty che richiama il mare e le sue creature, con un’attenzione particolare ai colori e alle texture. La strategia ha coinvolto anche elementi scenografici pensati per rafforzare questa suggestione.

C’è qualcosa di molto preciso che Chanel ha fatto con la Cruise 2027: non ha solo presentato una collezione, ha costruito un’atmosfera. E il beauty questa volta non è un dettaglio finale, ma parte centrale del racconto. La scelta di Biarritz non è nostalgia fine a se stessa. È un ritorno alle origini della Maison, quando Gabrielle Chanel nel 1915 apriva la sua boutique ispirandosi a un’idea di libertà legata al mare, al vento, al movimento. Ed è esattamente lì che questa Cruise si posiziona: lontana dalla rigidità parigina, più fluida, più istintiva. Chanel Cruise 2027, le sirene e il beauty che riscrive l’idea di “glow” (e skin first). Con la prima collezione firmata da Matthieu Blazy, questa visione diventa ancora più evidente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chanel Cruise 2027 e il ritorno delle sirene: il beauty torna col mermaid core

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