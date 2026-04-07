Capitanata sott’acqua | comincia la conta dei danni raccolti danneggiati o completamente persi

Dopo le intense piogge che hanno colpito la Capitanata, si inizia a valutare l’entità dei danni subiti. Le aree agricole sono state interessate da allagamenti e danni alle colture, con alcune zone che hanno perso gran parte del raccolto. Le verifiche sono in corso per stimare il numero di terreni e colture compromesse, mentre si attende un quadro più chiaro sulle ripercussioni economiche.

A poche ore dalla fine delle piogge torrenziali che hanno colpito la Capitanata, si apre la fase più difficile per gli agricoltori: la conta dei danni. Le precipitazioni intense e persistenti hanno causato allagamenti diffusi, trasformando interi appezzamenti in distese d’acqua e fango. In molti casi si parla già di raccolti completamente persi, con piante soffocate dall’acqua o sradicate dalla forza delle piogge. Le conseguenze economiche sono pesanti e immediate. Intere produzioni stagionali sono state compromesse, mettendo in difficoltà aziende che avevano già sostenuto costi significativi per semine, trattamenti e manodopera. Le zone più colpite registrano danni diffusi non solo alle colture, ma anche alle infrastrutture rurali: strade interpoderali impraticabili, sistemi di drenaggio insufficienti e serre danneggiate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Puglia allagata, agricoltura sott’acqua: gravi danni al comparto primarioTorrenti esondati, campagne allagate, strade rurali rese inaccessibili da fango e allagamenti, colture sott’acqua: tutta la Puglia, in queste... Leggi anche: La Capitanata prigioniera del maltempo. Strade crollate, case allagate e arterie interrotte. Preoccupano i corsi d'acqua. Ingenti i danni