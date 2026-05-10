Tragedia in Campania | uomo si sente male e muore mentre canta alla festa della nipote

Durante una festa a Mercato San Severino, un uomo ha accusato un malore mentre stava cantando, e nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto. La cerimonia si svolgeva in una delle abitazioni del paese, dove amici e parenti erano riuniti per l’occasione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una tragedia ha scosso Mercato San Severino, un comune in provincia di Salerno, dove un uomo di 63 anni, Pinuccio Calvanese, ha perso la vita in un momento che doveva essere di festa. Mentre cantava per celebrare la promessa di matrimonio di sua nipote, Pinuccio ha avuto un malore fatale, che ha trasformato la gioia in dolore per i presenti. Il dramma si è consumato all’interno di un ristorante locale, dove il coro parrocchiale Armonia 2000, di cui Pinuccio era un membro attivo, era stato invitato. Durante l’evento, l’uomo ha deciso di dedicare una canzone ai futuri sposi, un gesto che rispecchiava il suo amore per la musica e per la famiglia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tragedia in Campania: uomo si sente male e muore mentre canta alla festa della nipote. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in zona stazione, si sente male e si accascia: muore davanti agli amici Referendum, tragedia al seggio: rilevatore del Comune si sente male e muoreUn architetto del Comune, Flaminio Puma di 56 anni, è morto stamattina mentre si trovava all'interno dell'istituto comprensivo Scelsa di via Giovanni...