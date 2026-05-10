Meno lavoro stagionale e più imprese | la sfida di Cavalieri Foschini con la Civica Io Voto

Comacchio ha sviluppato nel tempo un’economia basata principalmente sul turismo, la pesca e l’agricoltura, settori che ancora oggi definiscono l’identità e le tradizioni locali. Recentemente, la sfida di Cavalieri Foschini si concentra sulla riduzione del lavoro stagionale e sull’aumento delle imprese attive durante tutto l’anno. La Civica Io Voto ha sostenuto questa iniziativa, portando l’attenzione sulle trasformazioni in corso nel tessuto economico della città.

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