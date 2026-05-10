Meno lavoro stagionale e più imprese | la sfida di Cavalieri Foschini con la Civica Io Voto
Comacchio ha sviluppato nel tempo un’economia basata principalmente sul turismo, la pesca e l’agricoltura, settori che ancora oggi definiscono l’identità e le tradizioni locali. Recentemente, la sfida di Cavalieri Foschini si concentra sulla riduzione del lavoro stagionale e sull’aumento delle imprese attive durante tutto l’anno. La Civica Io Voto ha sostenuto questa iniziativa, portando l’attenzione sulle trasformazioni in corso nel tessuto economico della città.
“Comacchio ha costruito negli anni la propria economia su settori fondamentali come il turismo, la pesca e l’agricoltura, che rappresentano ancora oggi identità, tradizione e valore per l’intero territorio. Tuttavia, la forte stagionalità legata soprattutto al comparto turistico continua a creare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Pineta di Volano, interviene Cavalieri Foschini: “Anche gli altri livelli istituzionali facciano la loro parte”“La disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro dimostra attenzione, senso delle istituzioni e volontà di costruire soluzioni condivise - dichiara...
De Pascale lancia Cavalieri Foschini: "Comacchio torni protagonista"Ascolto, attenzione al territorio, ai più deboli, rilancio di Comacchio dal basso senza padroni che vengano ad imporre soluzioni.