Pineta di Volano interviene Cavalieri Foschini | Anche gli altri livelli istituzionali facciano la loro parte

“La disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro dimostra attenzione, senso delle istituzioni e volontà di costruire soluzioni condivise - dichiara Cavalieri Foschini -. È la risposta giusta a un tema delicato, che riguarda la tutela ambientale, la sicurezza, il turismo e la qualità della vita della nostra comunità. La pineta Volano non è un patrimonio locale: è un bene collettivo, che riguarda l’intero sistema costiero del Delta. Difenderla significa difendere il futuro del nostro territorio”. “Negli ultimi anni - sottolinea -, grazie alla Regione, sono stati messi in campo investimenti, progetti e interventi concreti per contrastare l’erosione e il dissesto. È giusto riconoscere questo impegno, perché nasce da una visione seria e responsabile del governo del territorio. Ora, però, è necessario che questo percorso venga rafforzato. Il tavolo di confronto deve tradursi in azioni operative, risorse adeguate e tempi certi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

