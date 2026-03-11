Le città da vacanza piccoli ecosistemi che oscillano tra euforia e malinconia | in scena Ombrelloni Riviera blues

Sabato 14 marzo il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone ospiterà un nuovo spettacolo della rassegna

Sabato 14 marzo il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone accoglie un nuovo appuntamento della rassegna "Prova d’Attore": in scena ci sarà per l'occasione Lorenzo Carpinelli con “Ombrelloni. Riviera Blues”, monologo scritto da Iacopo Gardelli con le musiche originali di Giacomo Toschi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Christmas Blues, lo psicologo: ecco che cosa scatena la malinconia a NataleBologna, 20 dicembre 2025 – Ma perché il Christmas Blues o depressione natalizia è in agguato proprio nei giorni delle feste e delle riunioni...

Leggi anche: Vincitrice di un Grammy e quattro BRIT Awards, la cantante britannica usa malinconia blues, ritmo R&B e atmosfere neo-soul per raccontare l'amore