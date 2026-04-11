Il Bombay sandwich | il pane della città che non dorme mai

A Mumbai, il profumo caratteristico del Bombay sandwich si diffonde tra le strade della città. È un aroma che unisce note erbacee, acidule e speziate, derivanti dal coriandolo fresco, dal chaat masala tostato e dal burro che sfrigola su una piastra calda. Questo sandwich rappresenta un classico della cucina di strada locale, preparato e consumato quotidianamente tra le botteghe e i chioschi della metropoli.

C’è un profumo che a Mumbai non ti abbandona. È pungente, erbaceo, acidulo — un misto di coriandolo fresco tritato, chaat masala tostato e burro che sfrigola su una piastra rovente. Lo senti ovunque: agli angoli di strada di Dadar, fuori dalle stazioni ferroviarie affollate, nei vicoli di Churchgate. È il profumo del Bombay sandwich, uno dei cibi di strada più amati e identitari della megalopoli indiana, un rettangolo di pane bianco capace di raccontare, in pochi strati di ingredienti, secoli di storia coloniale, migrazioni operaie e invenzione popolare. Un sandwich nato tra le spalle di chi costruiva la città. Il Bombay sandwich è un’invenzione relativamente recente rispetto ad altri street food di Mumbai, e non si sa con precisione quando fu creato.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il Bombay sandwich: il pane della città che non dorme mai "New York e New Yorkers. Luci e vite che si intrecciano tra le strade della città che non dorme mai"Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Dal 23 al 25... Leggi anche: La lunga notte della città che non dorme $21 Overnight in a DVD Cafe Private Capsule Room in Tokyo Japan | Hanataro