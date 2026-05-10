Al Senato si è conclusa una discussione sulla scuola di Polcenigo, che ha ottenuto una vittoria in merito a un caso legato alla Loggia. Gli studenti hanno ricordato cinque vittime e hanno ricostruito i fatti avvenuti nel 1974. La discussione si è concentrata su come i giovani abbiano affrontato e ricostruito quei momenti storici, evidenziando il ruolo della scuola nel preservare la memoria.

? Domande chiave Chi sono le cinque vittime che gli studenti hanno voluto ricordare?. Come hanno fatto i ragazzi a ricostruire i fatti del 1974?. Perché il Senato ha premiato proprio una scuola di Polcenigo?. Cosa insegna questa ricerca storica alle nuove generazioni italiane?.? In Breve Classe 2BMP guidata dai docenti Bonaciti e De Marco vince il concorso.. Ricerca focalizzata sulle vittime Livia Bottardi, Giulietta Banzi, Luigi Pinto e Clementina Calzari Trebeschi.. Progetto presentato il 9 maggio in occasione della memoria delle vittime del terrorismo.. Lavoro basato su fonti dell'Archivio Flamigni e della Rete degli Archivi.. Al Senato...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria viva: la scuola di Polcenigo vince al Senato sul caso Loggia

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