Oppido la scuola ricorda Mariangela | memoria viva contro la mafia

Nella scuola di Oppido, si è tenuta una cerimonia in ricordo di Mariangela, una ragazza uccisa dalla mafia. La compagna di banco ha letto una poesia dedicata a Mariangela, mentre gli studenti e il personale hanno partecipato a momenti di riflessione e commemorazione. La scuola ha deciso di usare questa occasione per trasmettere un messaggio di legalità e sensibilizzare sulla lotta contro la criminalità organizzata.

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? Punti chiave Chi era la compagna di banco che ha scritto la poesia?. Come può una scuola trasformare un trauma in lezione di civismo?. Perché la memoria di Mariangela è diventata un pilastro educativo locale?. Quale legame unisce oggi la famiglia delle vittime alla comunità?.? In Breve Francesca Carpinelli ha letto una poesia dedicata alla compagna di banco Mariangela Ansalone.. Sindaco Giuseppe Morizzi e comandante Davide Preite hanno partecipato alla cerimonia istituzionale.. Dirigente Domenico Mammola e parroco don Giuseppe Papalia hanno presenziato all'evento scolastico.. Associazione ONDIF con Astrid Fiumara e Grazia Ilenia Rugolo ha preso parte alla commemorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oppido, la scuola ricorda Mariangela: memoria viva contro la mafia Notizie correlate Scuola contro la mafia: memoria dei bambini vittimeUna mattinata densa di significato si è svolta nell’Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri di Oppido Mamertina, dove studenti e istituzioni... Caltanissetta, la scuola sfida la mafia: voci e memoria al liceo? Cosa sapere Il 28 aprile al Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta si presenta il volume di Simona Barberio.