Giorno della memoria delle vittime del terrorismo | premiata al Senato una scuola di Polcenigo

Si è svolta al Senato della Repubblica la dodicesima edizione del concorso nazionale: "Tracce di memoria, istituito dal Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Archivi e l’Istituto Centrale per gli Archivi. Presenti alla cerimonia il presidente della Camera Lorenzo Fontana e del.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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