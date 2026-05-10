Memoria di guerra | l’Università e la Difesa curano 8 siti storici
Otto siti storici legati alla memoria di guerra saranno oggetto di interventi di restauro affidati dall’Università e dalla Difesa. La collaborazione tra le due istituzioni mira a preservare i monumenti e i luoghi simbolo, coinvolgendo direttamente le strutture accademiche nelle attività di recupero. Inizialmente, i primi interventi riguarderanno alcuni dei principali siti di importanza storica, con l’obiettivo di integrare competenze universitarie e pratiche di conservazione.
? Domande chiave Quali siti storici saranno i primi a essere coinvolti nel progetto? Come influirà la ricerca universitaria sul restauro dei monumenti di guerra? Dove si estenderà il piano di tutela oltre i confini italiani? Chi guiderà concretamente le operazioni di monitoraggio sui luoghi del sacrificio??? In Breve L'accordo coinvolge otto aree monumentali tra cui il Grappa e l'Ortigara. Ricerca accademica e supporto tecnico della Difesa per il restauro dei siti. Progetto esteso a se .🔗 Leggi su Ameve.eu
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