Memoria di guerra | l’Università e la Difesa curano 8 siti storici

Otto siti storici legati alla memoria di guerra saranno oggetto di interventi di restauro affidati dall’Università e dalla Difesa. La collaborazione tra le due istituzioni mira a preservare i monumenti e i luoghi simbolo, coinvolgendo direttamente le strutture accademiche nelle attività di recupero. Inizialmente, i primi interventi riguarderanno alcuni dei principali siti di importanza storica, con l’obiettivo di integrare competenze universitarie e pratiche di conservazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui