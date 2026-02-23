Forlì illumina il sogno | 6 siti storici per la Capitale della Cultura

Forlì ha deciso di valorizzare sei siti storici per sostenere la candidatura a Capitale della Cultura 2028. La città ha organizzato eventi e iniziative per attirare l’attenzione sulla ricchezza del suo patrimonio. Il Comune ha investito risorse per mettere in risalto monumenti e luoghi simbolo. La scelta mira a coinvolgere cittadini e visitatori in un percorso tra storia e cultura. L’obiettivo è mostrare la vitalità di Forlì attraverso i suoi tesori.