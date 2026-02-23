Forlì illumina il sogno | 6 siti storici per la Capitale della Cultura
Forlì ha deciso di valorizzare sei siti storici per sostenere la candidatura a Capitale della Cultura 2028. La città ha organizzato eventi e iniziative per attirare l’attenzione sulla ricchezza del suo patrimonio. Il Comune ha investito risorse per mettere in risalto monumenti e luoghi simbolo. La scelta mira a coinvolgere cittadini e visitatori in un percorso tra storia e cultura. L’obiettivo è mostrare la vitalità di Forlì attraverso i suoi tesori.
Forlì si veste a festa per la candidatura a Capitale della Cultura 2028. Forlì si prepara a giocarsi la partita più importante per diventare Capitale della Cultura 2028. In attesa dell’audizione decisiva di giovedì a Roma, la città ha avviato una campagna di comunicazione senza precedenti, con il logo della candidatura che svetta su monumenti, fermate degli autobus e vetrine dei negozi. L’obiettivo è coinvolgere tutta la cittadinanza in un progetto che punta a valorizzare il patrimonio culturale e storico della città. La città ha già iniziato a vestirsi a festa, con vetrofanie dedicate alla candidatura esposte sulle vetrine dei negozi e delle attività del centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Capitale della cultura, Zattini (Ascom): "Basta insistere con il tandem Forlì-Cesena. La candidatura è di Forlì"La discussione sulla candidatura a Capitale della cultura si concentra su Forlì, secondo Zattini di Ascom.
Capitale della cultura, Zattini (Ascom): "Basta insistere con il tandem Forlì-Cesena. La candidatura sia unica"La discussione sulla candidatura come Capitale della cultura dovrebbe essere unitaria e condivisa.
