In Medio Oriente, i bombardamenti in Iran stanno causando danni sia alle infrastrutture che ai siti storici, molti dei quali sono riconosciuti dall'UNESCO. Il Paese ospita 29 patrimoni culturali tutelati dall'organizzazione mondiale. Anche quando i monumenti non vengono colpiti direttamente, le operazioni militari rischiano di compromettere la conservazione della memoria collettiva e il patrimonio storico nazionale.

L’Iran custodisce una ricchissima concentrazione di architettura storica e patrimonio urbano. Il Paese conta 29 siti patrimonio mondiale Unesco, distribuiti lungo oltre due millenni di civiltà: dalle antiche capitali imperiali alle città del deserto, fino ai grandi complessi urbani islamici. Nei secoli hanno resistito a invasioni, rivoluzioni, cambi di regime e sconvolgimenti politici. Ma anche quando i monumenti non vengono colpiti direttamente, spiega l’autrice, onde d’urto, incendi, esplosioni ravvicinate e detriti possono danneggiare in modo grave murature antiche, rivestimenti in piastrelle smaltate, mosaici di specchi, decorazioni interne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Guerra in Medio Oriente, i bombardamenti in Iran stanno distruggendo (anche) i siti storici e la memoria collettiva

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