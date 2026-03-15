Guerra in Medio Oriente i bombardamenti in Iran stanno distruggendo anche i siti storici e la memoria collettiva

Da vanityfair.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Medio Oriente, i bombardamenti in Iran stanno causando danni sia alle infrastrutture che ai siti storici, molti dei quali sono riconosciuti dall'UNESCO. Il Paese ospita 29 patrimoni culturali tutelati dall'organizzazione mondiale. Anche quando i monumenti non vengono colpiti direttamente, le operazioni militari rischiano di compromettere la conservazione della memoria collettiva e il patrimonio storico nazionale.

L’Iran custodisce una ricchissima concentrazione di architettura storica e patrimonio urbano. Il Paese conta 29 siti patrimonio mondiale Unesco, distribuiti lungo oltre due millenni di civiltà: dalle antiche capitali imperiali alle città del deserto, fino ai grandi complessi urbani islamici. Nei secoli hanno resistito a invasioni, rivoluzioni, cambi di regime e sconvolgimenti politici. Ma anche quando i monumenti non vengono colpiti direttamente, spiega l’autrice, onde d’urto, incendi, esplosioni ravvicinate e detriti possono danneggiare in modo grave murature antiche, rivestimenti in piastrelle smaltate, mosaici di specchi, decorazioni interne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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