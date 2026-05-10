Meloni sulla maternità | Il dono più importante e la sfida più intensa

La premier ha commentato il ruolo della maternità, definendola un dono importante e una sfida impegnativa. Ha sottolineato come il parto possa modificare la percezione della realtà e ha evidenziato le fragilità spesso nascoste dietro la forza delle madri. Le sue parole si sono soffermate sull’esperienza delle donne nel vivere questa fase, senza entrare nel merito di altre questioni legali o politiche.

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