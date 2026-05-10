In occasione della Festa della mamma, la premier ha condiviso un messaggio sui social in cui definisce essere madre il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa offrire. La sua dichiarazione si inserisce nelle celebrazioni di questa giornata dedicata alle madri e ai loro ruoli. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali eventi o iniziative legate alla ricorrenza.

«Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare». È il messaggio affidato ai social dalla premier Giorgia Meloni in occasione della Festa della mamma. Il valore della maternità Nel post pubblicato sul suo profilo X, la presidente del Consiglio sottolinea come la maternità «ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo», rendendo le donne «più forti e più fragili allo stesso tempo». Un’esperienza che, aggiunge, insegna «cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni». Il pensiero per tutte le mamme Meloni dedica poi un pensiero a tutte le madri, da quelle «che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai» a quelle che «custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione», fino a chi «dona cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Festa della mamma, Meloni: “Il dono più grande e la sfida più profonda”

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