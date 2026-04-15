Treviso 13enne denuncia | Mi ha stuprata alla festa Assolto grazie ad una foto | era da un'altra parte

A Trevignano, una ragazza di 13 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza durante una festa. Tuttavia, un ragazzo di 22 anni, accusato di averla molestata, è stato assolto dopo che le prove digitali hanno confermato la sua presenza in un’altra zona al momento dei fatti. La geolocalizzazione di una foto scattata con il suo telefono ha dimostrato che si trovava a oltre cinque chilometri di distanza dalla scena denunciata.

Un ragazzo di 22 anni è stato scagionato dall’accusa di violenza sessuale su una 13enne. La geolocalizzazione di uno scatto dal suo cellulare ha dimostrato che, nel momento degli abusi denunciati il 4 luglio 2023 a Trevignano, si trovava a oltre 5 km di distanza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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