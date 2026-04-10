Rivoluzione Volley Bergamo | Mosser parte il nuovo corso tecnico

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l'inizio di una nuova fase tecnica, con il cambio alla guida del settore e l’avvio di una ristrutturazione dell’organico. La decisione arriva dopo una fase di programmazione e si traduce nel cambio di un allenatore e nel rinnovamento del team. L’obiettivo è rafforzare la squadra e prepararsi alla prossima stagione, seguendo le indicazioni della presidenza.

Il Volley Bergamo 1991 avvia ufficialmente la fase di trasformazione del proprio organico, segnando il primo passo della ristrutturazione tecnica voluta dalla presidenza. L’addio della schiacciatrice americana Jenny Mosser rappresenta l’atto iniziale di un movimento che, secondo le indicazioni di Andrea Veneziani, coinvolgerà oltre la metà delle attrici attualmente in rosa. L’impatto tecnico e umano del congedo di Mosser. La stagione 20252026 vede il termine del percorso sportivo di Jenny Mosser nella maglia rossoblù, una giocatrice giunta a Bergamo l’estate scorsa. La sua esperienza nel campionato italiano è stata caratterizzata da un contributo statistico rilevante, avendo messo a segno più di 120 punti totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione Volley Bergamo: Mosser parte il nuovo corso tecnico Volley Bergamo 1991, iniziano le manovre: ai saluti Jenny MosserLa ristrutturazione del roster del Volley Bergamo 1991 annunciata dal presidente Andrea Veneziani inizia con i saluti di Jenny Mosser. Volley Serie A2, Leonardo Barbieri è il nuovo tecnico dell’Akademia Sant’AnnaTecnico di grande esperienza e protagonista di numerose promozioni fino alla Serie A1, approda nella città dello Stretto dopo una lunga carriera ai... Volley Bergamo 1991, iniziano le manovre: ai saluti Jenny MosserLa schiacciatrice americana era arrivata l'estate scorsa: è il primo movimento annunciato. Si muoverà più della metà del roster ... bergamonews.it Il tiebreak è ancora fatale al Volley Bergamo 1991: sconfitta a CuneoSfugge al tie break il match d’esordio del Volley Bergamo 1991 nei Playoff Challenge: ad avere la meglio sono le padrone di casa di Cuneo, che già vantano tre vittorie in tre incontri del Girone B. La ... bergamonews.it