Megabox ora c’è l’ufficialità Bolzonetti nuova schiacciatrice

Nella sede di Banca di Pesaro, con il direttore generale Paolo Benedetti presente, è stata annunciata ufficialmente la nuova schiacciatrice della squadra di pallavolo Megabox. La notizia circolava già da alcuni giorni, ma ieri si è tenuta la conferma ufficiale. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti della società e di altre figure coinvolte.

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L’avevamo già annunciata e ieri c’è stata l’ufficialità. Nella sede di Banca di Pesaro, con il direttore generale Paolo Benedetti a fare gli onori di casa, è stata presentata la nuova schiacciatrice della Megabox. Si tratta di Alessia Bolzonetti, 24 anni, 1.87, concittadina e compagna in azzurro di Loveth Omoruyi sin dalle nazionali giovanili. Cresciuta nell’Igor Volley Novara, ha giocato tre campionati di alto livello in A2, due a San Giovanni in Marignano ed uno a Macerata. Nelle ultime due stagioni si è affermata in massima serie con il Volley Bergamo, guadagnando sempre maggiore spazio in campo. L’anno scorso ha firmato 5.92 punti a partita, con il 36.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Megabox, ora c’è l’ufficialità. Bolzonetti nuova schiacciatrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Megabox, ora riparti forte. Domani sfida clou a CuneoCon la Cev Challenge Cup in bacheca, la Megabox si appresta a giocare la qualificazione alla Challenge Cup della prossima stagione. Leggi anche: Napoli-Bologna, quando e a che ora si gioca: l’ufficialità dalla Serie A